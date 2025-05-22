Пьяный мужчина устроил поножовщину со знакомым на Ленинградском вокзале

Пьяный 48-летний мужчина ударил ножом случайного знакомого на Ленинградском вокзале. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Вечером полицейские, патрулировавшие территорию, нашли у памятника Георгию Победоносцу раненного в шею мужчину. Они немедленно вызвали бригаду скорой помощи, пострадавшего отправили в больницу.

Опросив свидетелей, стражи порядка выяснили, что раненый поссорился с другим мужчиной, и тот достал нож.

Вместе с сотрудниками Росгвардии полицейские задержали подозреваемого по горячим следам недалеко от вокзала. Поняв, что за ним пришли, злоумышленник попытался выбросить оружие, но ему не дали этого сделать.

Против задержанного возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Ранее пьяный житель Ямала чуть не зарезал собутыльника во время застолья, пять раз ударив его ножом.