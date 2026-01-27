Житель Мурина измучил соседей ночными подрывами пиротехники

Гремящие на протяжении нескольких месяцев ночные взрывы петард замучили жителей жилого комплекса в Мурине. При помощи видеокамер они установили личность подрывника. Об этом в комментарии 360.ru рассказала одна из местных жительниц.

Она пояснила, что сильные хлопки по ночам начали раздаваться еще летом. По словам женщины, для усиления эффекта грохота самодельные бомбочки подрывник кидал в мусорные контейнеры — так звук был сильнее.

Собеседница 360.ru добавила, что обращение в полицию не помогло и местные жители стали действовать самостоятельно.

«Группа соседей собралась и пошла по адресу. Окно вычислили с помощью видеокамеры на другом доме. И караулили, конечно. Им никто не открыл, но на следующую ночь опять был сильный хлопок», — добавила местная жительница.

Она отметила, что одна из жестяных банок с петардой попала под ноги прохожему. Подрывником оказался съемщик квартиры. Владельцы жилплощади приняли решение о выселении беспокоящего соседей арендатора.

«Если он просто так отделается, то это очень странно. <…> Это не просто злостное хулиганство. Просто чудо, что никто не пострадал. И неизвестно, откуда у этого пиротехника в таком количестве петарды», — добавила местная жительница.

В новогоднюю ночь зажженные петарды разворотили бетонную урну на улице Морозовской в Кирове. Пиротехнику в контейнер заложила компания из взрослых и детей. Управляющая домом компания пообещала обратиться в полицию, чтобы найти вандалов.