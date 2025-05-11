Житель Москвы застрял в перилах лестницы в доме на проспекте Вернадского

Утром 11 мая в Ломоносовском районе Москвы помощь потребовалась 26-летнему местному жителю, застрявшему в перилах. Об этом сообщил источник 360.ru.
Сообщение о случившемся поступило в спасательную службу в 08:50 по московскому времени. Человек застрял в перилах лестницы в доме на проспекте Вернадского, 33.
На место выехали сотрудники МЧС, однако в итоге мужчина сумел справиться самостоятельно до их прибытия.
Ранее стало известно, что в центре столицы спасли мужчину, упавшего с моста на Якиманке. Пострадавший рухнул в воду со стороны парка «Зарядье» утром 6 мая. Спасатели подобрали его на катере. Мужчину госпитализировали с переохлаждением.
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