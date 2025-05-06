В Москве спасли мужчину, упавшего с моста на Якиманке

Спасатели вытащили из воды мужчину, упавшего в Москву-реку с Большого Москворецкого моста в районе Якиманка. Об этом сообщил источник 360.ru.

Сообщение о ЧП поступило в спасательную службу 6 мая в 07:55. Пострадавший рухнул в воду со стороны парка Зарядье.

Он сумел доплыть до берега, но подняться не смог. Его подобрали спасатели на катере и отвезли к причалу. Прибывшие на место врачи скорой помощи диагностировали у мужчины переохлаждение. Его госпитализировали в городскую клиническую больницу № 29 имени Н. Э. Баумана.

На прошлой неделе спасатели вытащили из Москвы-реки мужчину, упавшего с моста в Хамовниках. Ему также потребовалась медицинская помощь.