Житель Москвы упал с балкона, застрял на дереве и умер

Житель Москвы упал с балкона многоэтажки в Новотушинском проезде, 6. Об этом сообщил источник 360.ru.

Неизвестный упал с высоты и застрял на дереве. К месту происшествия прибыла скорая, однако спасли человека не удалось, он скончался. Других подробностей пока нет.

В конце июля в Москве произошел подобный случай: молодой выпал из окна многоэтажки в районе Южное Медведково. Мужчина упал на крышу припаркованного рядом с домом автомобиля. Его госпитализировали с многочисленными переломами.