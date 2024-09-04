Житель Москвы упал с балкона, застрял на дереве и умер

Источник 360.ru: неизвестный упал с балкона в Новотушинском проезде

Фото: РИА «Новости»

Житель Москвы упал с балкона многоэтажки в Новотушинском проезде, 6. Об этом сообщил источник 360.ru.

Неизвестный упал с высоты и застрял на дереве. К месту происшествия прибыла скорая, однако спасли человека не удалось, он скончался. Других подробностей пока нет.

В конце июля в Москве произошел подобный случай: молодой выпал из окна многоэтажки в районе Южное Медведково. Мужчина упал на крышу припаркованного рядом с домом автомобиля. Его госпитализировали с многочисленными переломами.

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