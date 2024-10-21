Житель Москвы с тесаком напал на женщину с собакой

Житель столицы напал с тесаком на женщину с собакой. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Конфликт произошел в минувшие выходные на Ивантеевской улице. Женщина гуляла с собакой и встретила у подъезда соседнего дома знакомых, которые попросили сфотографироваться с ее доберманом. Она сняла пса с поводка, на что обратили внимание местные жители со второго этажа. Они сделали хозяйке собаки замечание. Завязалась словесная перепалка, после чего из дома выбежал мужчина с большим ножом и стал угрожать зарезать животное. Сначала он бежал за собакой, затем напал на саму хозяйку.

«Он выбежал с тесаком и пытался догнать собаку, чтобы ее зарезать, а женщина, вышедшая вслед за ним, начала распылять в лица из газового баллончика. Потом хозяйку собаки просто избили», — привели слова очевидцев авторы публикации.

Из-за того, что местная жительница распылила баллончик, пострадали находившиеся поблизости два подростка. Женщина вызвала бригаду медиков и обратилась с заявлением в полицию. У нее разбито лицо и обожжены глаза.