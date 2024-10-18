Арендатор с ножом напал на хозяйку квартиры в Петербурге
В четверг, 17 октября, в Кировском районе на хозяйку квартиры напал ее арендатор. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу МВД по Петербургу.
Мужчина, который уже был судим пять раз, ударил хозяйку квартиры ножом. С глубокой раной ее доставили в больницу, угрозы для жизни нет.
Нападавшего задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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