Житель Ленобласти предстанет перед судом по обвинению в ограблении обменника на 987 тысяч рублей

В ноябре прошлого года 23-летний житель Ленинградской области пришел в обменный пункт на Херсонской улице, чтобы совершить ограбление. Угрожая сотруднику страйкбольной гранатой, злоумышленник потребовал перевести 10 миллионов рублей. Потерпевший отдал из кассы 987 тысяч рублей, опасаясь за свою жизнь, написал Piter.TV.