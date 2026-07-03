Житель Ленобласти предстанет перед судом по обвинению в ограблении обменника на 987 тысяч рублей
В ноябре прошлого года 23-летний житель Ленинградской области пришел в обменный пункт на Херсонской улице, чтобы совершить ограбление. Угрожая сотруднику страйкбольной гранатой, злоумышленник потребовал перевести 10 миллионов рублей. Потерпевший отдал из кассы 987 тысяч рублей, опасаясь за свою жизнь, написал Piter.TV.
Преступника оперативно задержали прибывшие на место полицейские. Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении молодого человека. Ему вменяют пункт «б» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой в особо крупном размере).
Уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд для рассмотрения по существу.