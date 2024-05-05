Житель Ленобласти открыл огонь из пистолета по пьяной компании | 360°

Происшествия 05 мая 2024, 16:56 Житель Ленобласти открыл огонь из пистолета по пьяной компании МВД: в Ленобласти мужчина выстрелил в 3 нападавших у станции метро «Девяткино» РИА «Новости»

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Пьяная компания набросилась с кулаками на супружескую пару неподалеку от станции метро «Девяткино» в Ленобласти. В ответ мужчина выстрелил в нападавших из травматического пистолета. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным пресс-службы МВД по региону, 26-летний местный житель открыл огонь, когда трое мужчин начали его оскорблять и подрались с ним. С места потасовки в отдел полиции доставили четырех мужчин, трое из которых были пьяными.

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На часть участников составили административные протоколы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным «Фонтанки», первый выстрел мужчина сделал в воздух. Огнестрельные ранения диагностировали у трех человек.

Ранее перестрелка произошла на Коровинском шоссе на севере Москвы. В конфликте участвовали трое, один из них скрылся с места происшествия. Двух мужчин увезла скорая помощь. Полиция начала поиски пропавшего подозреваемого.