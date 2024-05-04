Двух человек ранили в перестрелке на Коровинском шоссе в Москве | 360°

Эксклюзив 04 мая 2024, 20:57 Двух человек ранили в перестрелке на Коровинском шоссе в Москве Источник 360.ru: в Москве при перестрелке ранили двух человек, третий сбежал Pixabay

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На севере Москвы произошла перестрелка. Два человека получили ранения, их увезла карета скорой помощи, сообщил источник 360.ru.

Стрельба раздавалась на Коровинском шоссе в районе дома № 19. В перестрелке участвовали три человека, третий скрылся при приезде наряда ППС. Двоих участников происшествия увезла скорая помощь.

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Источник сообщил, что сбежавший был ростом примерно 175 сантиметров, коренастый, с бородой. Одет в черную одежду. Правоохранители разыскивают мужчину по округе, смотрят камеры видеонаблюдения.

В Коломне 1 мая пьяный мужчина выстрелил из сигнальной ракетницы в правоохранителей. Два сотрудника полиции пострадали, дебошира задержали.