Убил из-за забежавшей во двор собаки. Мужчина застрелил двух женщин в Ростовской области

СК возбудил дело после убийства двух женщин в Ростовской области

Пожилой мужчина застрелил женщину и ее дочь в Ростовской области, а затем покончил с собой. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

ЧП произошло 11 июня на хуторе Степное Волгодонского района. По данным следствия, злоумышленник действовал на почве личных неприязненных отношений. Как сообщило издание 161.ru, причиной агрессии стала бытовая ссора. В день трагедии пенсионер поскандалил из-за принадлежавшей женщинам собаки. Она забежала к нему во двор, а он не мог ее выгнать.

«Мужчина <…> произвел выстрелы из ружья в 67-летнюю женщину и ее 42-летнюю дочь. От полученных ранений женщины скончались на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

После этого убийца покончил с собой.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». Следователи устанавливают мотивы преступления и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Бурятии арестовали злоумышленника, который убил девушку после того, как оформил на нее кредит с ее же мобильного телефона.