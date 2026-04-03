Житель Курской области погиб из-за удара дрона ВСУ

Вражеский дрон атаковал село Карыж Глушковского района, погиб 61-летний местный житель. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале .

«Искренние соболезнования семье и близким. Каждая такая потеря для всех нас — это огромное горе», — написал он.

Губернатор призвал местных жителей не пренебрегать мерами безопасности.

Накануне ВСУ 31 раз за сутки обстреляли из артиллерии курское приграничье. Минувшей ночью силы ПВО сбили 192 украинских беспилотника над регионами России.

Ранее еще один мирный житель пострадал из-за удара дронов ВСУ в Курской области. Повреждения получили два частных дома.