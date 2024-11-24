Житель Кубани умер из-за самолечения антибиотиками

В Краснодарском крае местный житель скончался из-за самолечения антибиотиками. Об этом в Telegram-канале сообщил глава регионального Минздрава Евгений Филлипов.

По его словам, 67-летний пенсионер обнаружил у себя насморк и боль в горле, у него поднялась температура. Однако мужчина решил не идти в больницу и назначил себе лечение самостоятельно.

Пенсионер пил антибиотики около недели, но состояние ухудшалось, появились жидкий стул, тошнота, боли в пояснице и животе. После очередной потери сознания он решился вызвать скорую.

«Мужчине провели микробиологическое исследование крови и обнаружили возбудитель, чувствительность которого к антибактериальным препаратам утрачена», — отметил главный врач ККБ № 2 Сергей Габриэль.

Несмотря на усилия медиков, возрастной пациент скончался. Филиппов уточнил, что в этом случае из-за бесконтрольного приема антибиотиков возбудитель научился не поддаваться воздействию препаратов, а резервные методы лечения уже не сработали.

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