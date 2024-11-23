Приехавшего на лечение в Екатеринбург парня нашли мертвым в лесу

Уроженец Удмуртии уехал на лечение в Екатеринбург 5 сентября, через несколько дней перестал выходить на связь. Его тело нашли в лесу, сообщили в группе в поисково-спасательного отряда «ПСО Воткинск» в соцсети «ВКонтакте» .

«Найден. Погиб», — уточнили в отряде.

Молодой человек уехал из дома в городе Воткинск на личном автомобиле Lada Priora белого цвета. С 13 ноября Караваев пропал, перестав выходить на связь с родными. Как сообщили поисковики, мужчина нуждался в медицинской помощи. О его смерти стало известно 22 ноября.

Брошенный автомобиль Караваева нашли несколько дней назад на ЕКАД, уточнило издание E1.ru. По словам очевидцев, машину успели вскрыть и начали растаскивать на запчасти, а затем вообще угнали. Они связались в соцсетях с друзьями парня, те приехали и стали обыскивать лес. Тело Караваева нашли недалеко от машины.

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