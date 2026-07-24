Житель Красноярска оборудовал наркоплантацию в квартире

Полиция задержала выращивавшего марихуану 36-летнего красноярца. Мужчина оборудовал под наркоплантацию помещения съемной квартиры в Свердловском районе. Об этом сообщила пресс-служба МВД Красноярского края.

«Злоумышленник оборудовал помещение по высшему разряду - сушильные камеры, вентиляция, правильный свет и различные датчики влажности и температуры», — отметили в ведомстве.

Марихуану мужчина выращивал для продажи и хранил ее в стеклянных банках. Общий вес продукта составил порядка двух килограммов.

Задержанный уже отбывал наказание в местах лишения свободы за незаконный сбыт наркотиков. Против него возбудили уголовное дело, фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее конопляную ферму накрыли в Одинцовском округе. Плантацию на своей даче обустроил ранее судимый 37-летний местный житель. На участке нашли 71 куст конопли, 9,5 килограмма листьев и стеблей и 1,5 килограмма готовой марихуаны. Владельца дома задержали.