Полиция накрыла конопляную ферму в Одинцовском округе

В Одинцовском округе полицейские обнаружили конопляную ферму, ее хозяина взяли под стражу. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова .

По сведениям правоохранителей, ранее судимый 37-летний местный житель полгода назад оборудовал в своем дачном доме помещение для выращивания наркосодержащих растений со специальным освещением и вентиляцией. При осмотре там нашли 71 куст конопли, 9,5 килограмма листьев и стеблей и 1,5 килограмма готовой марихуаны.

В другом доме подозреваемого в Одинцовском городском округе обнаружили измельчитель и емкости со следами того же наркотика. Против задержанного возбудили уголовные дела, его заключили под стражу.

Ранее в городе Железногорске Красноярского края полицейские задержали наркоагронома-любителя. Он создал в своем гараже систему для выращивания, производства и хранения наркотиков.