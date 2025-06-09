Житель Казани выпал с балкона и свалился на дворника

Mash Iptash: в Казани мужчина свалился с балкона на дворника

Житель Казани выпал из окна дома на улице Академика Завойского в Казани и приземлился на дворника. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash .

По словам очевидцев, выпавшему из окна мужчине на вид 40-50 лет. Информации о его состоянии и подробностей случившегося пока нет. Дворник, предварительно, получил закрытую черепно-мозговую и травму носа.

Ранее из окна многоквартирного дома на востоке Москвы выпал двухлетний ребенок. Девочка залезла на подоконник, пока мама отошла в другую комнату, и облокотилась на москитную сетку.

ЧП произошло утром в квартире на 2-й Владимирской улице. Пострадавшую девочку госпитализировали, правоохранители проводят проверку. В пресс-службе столичной прокуратуры напомнили, что родителям нельзя оставлять детей без присмотра в помещениях, где те могут открыть окна.