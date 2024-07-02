Житель Калужской области получил срок за сожжение российского флага

Суд приговорил жителя Калужской области, который в сентябре поджег российский флаг у входа в спорткомплекс в Химках, к десяти годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

В 2023 году 27-летний мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, намеренно поджег флаг.

Суд признал его виновным по статьям о надругательстве над государственным флагом, хулиганстве по мотивам политической и идеологической ненависти, а также приготовлении к участию в военных действиях на территории иностранного государства. Подсудимому назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме и последующих — в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу, его еще можно обжаловать.

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