В хабаровском приюте для животных из-за прорыва трубы погибли десятки кошек

В Хабаровске в одном из приютов для животных 20 кошек сварились заживо из-за прорыва трубы с горячей водой. Об этом 360.ru сообщила хозяйка приюта Ольга.

«К сожалению, это так. Погибли 20 котов, 17 котов и четыре собаки выжили», — рассказала она.

ЧП произошло минувшей ночью. В комнате, которую залило кипятком, находились в том числе коты-инвалиды, которым требовалось серьезное лечение.

Животных, которых удалось спасти, после случившегося забрали на временные передержки.