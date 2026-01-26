В хабаровском приюте для животных из-за прорыва трубы погибли десятки кошек
В Хабаровске в одном из приютов для животных 20 кошек сварились заживо из-за прорыва трубы с горячей водой. Об этом 360.ru сообщила хозяйка приюта Ольга.
«К сожалению, это так. Погибли 20 котов, 17 котов и четыре собаки выжили», — рассказала она.
ЧП произошло минувшей ночью. В комнате, которую залило кипятком, находились в том числе коты-инвалиды, которым требовалось серьезное лечение.
Животных, которых удалось спасти, после случившегося забрали на временные передержки.
Ранее стало известно, что знаменитое озеро с черепахами во Владивостоке залило кипятком. Прокуратура Первомайского района организовала проверку.