Житель Ярославля упал с 19-го этажа и выжил, но чуть не убил прохожих. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Про Город Ярославль». .

По данным канала, пострадавшему 21 год, а спасло его то, что он упал в сугроб, а не на крыльцо, находившееся рядом. На кадрах с камеры наружного наблюдения видно, что в этот момент мимо проходил человек, которого только чудом не зацепило. Соседи вызвали упавшему скорую помощь, его госпитализировали в посттравматическом шоке.

Из-за чего он упал, предстоит выяснить следствию.

В декабре пьяный житель Чебоксар дважды попал под колеса автомобиля, но остался жив. На кадрах с места происшествия сотрудники ДПС увидели, как мужчина упал на снег, а водительница, которая ранее и сообщила о дорожной аварии, несколько раз его переезжает.