В Чебоксарах выжил мужчина, которого дважды переехало авто

В столице Чувашии выжил мужчина, дважды угодивший под колеса автомобиля. Об этом сообщил Telegram-канал «Госавтоинспекция Чувашии», опубликовавший видео происшествия.

ДТП произошло на улице Ахазова в Чебоксарах 19 декабря.

«Водитель Renault Kaptur , 42-летняя жительница города, пояснила инспекторам ДПС отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Чебоксары, что обнаружила человека, упавшего на проезжую часть, и вызвала скорую. Ее слова подтвердил и пассажир иномарки», — уточнили в ведомстве.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему диагностировали многочисленные травмы, характерные для ДТП. Мужчина был пьян и не помнил, как их получил.

Инспектор ДПС повторно выехал на место происшествия, чтобы просмотреть записи с камер видеонаблюдения. На кадрах было видно, что мужчина упал на снег перед машиной, а потом водитель сел за руль и несколько раз его переехал.

Выяснилось, что женщина, управляющая иномаркой, скрыла факт ДТП от полиции. Правоохранители продолжают проверку.

Ранее в Саратове в результате столкновения двух автомобилей пострадали два человека.