Житель Химок прокатился на крыше вагона метро и спрыгнул в Москву-реку

Жителя Химок задержали за опасную выходку в Московском метрополитене. Молодой человек забрался на крышу поезда и спрыгнул с Нагатинского метромоста в Москву-реку. Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Свой путь 23-летний правонарушитель начал на Замоскворецкой линии метро. На станции «Технопарк» он залез на вагон поезда и проехал таким образом до Нагатинского метромоста, где и совершил рискованный прыжок.

Молодой человек не пострадал и смог самостоятельно выбраться на берег. Его «подвиг» зафиксировали камеры видеонаблюдения. Благодаря этим записям сотрудники полиции установили и задержали злоумышленника по месту его жительства спустя несколько часов после происшествия.

Суд признал его виновным в совершении административных правонарушений. В качестве наказания нарушителя приговорили к восьми суткам административного ареста.

