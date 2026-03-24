Житель Гонконга пострадал во время драки двух коров

В Гонконге 67-летний мужчина получил травмы после того, как оказался свидетелем схватки двух коров. Пострадавшего доставили в больницу, сообщила South China Morning Post .

Ранним утром мужчина заметил агрессивных животных, которые дрались между собой. В какой-то момент, наблюдая за происходящим, он подошел к ним слишком близко.

Ситуация вышла из-под контроля: оказавшись между двумя сцепившимися коровами, мужчина попал под удар. Одно из животных сбило его с ног.

Пострадавший получил повреждения пальцев рук и коленей. На место вызвали врачей, мужчину госпитализировали.

Как отметили журналисты, это уже второй случай за неделю, связанный с животными в городе. Ранее на шоссе Юэн Лонг автомобиль сбил буйвола. Животное получило тяжелые травмы, и позже его пришлось усыпить.

Встречались необычные ситуации и в России. В конце прошлого года в башкирской деревне Толпарово фермер заколол корову и обнаружил в ее желудке необычный предмет — целый кошелек с пятитысячными купюрами и документами.