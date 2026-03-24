Житель Франции утопил собаку в болоте после разрыва с женщиной

Daily Star: француз предстал перед судом после жестокого убийства своей собаки

Во Франции начался суд над мужчиной, которого обвиняют в жестоком убийстве собственной собаки после разрыва отношений с женщиной. История вызвала широкий общественный резонанс и волну возмущения среди зоозащитников. Об этом сообщило издание Daily Star .

По данным следствия, в декабре 2024 года житель коммуны Биаш-Сен-Вааст привязал к поводку своей семилетней собаки по кличке Джаз бетонный блок, после чего сбросил животное в болото.

Мужчина около 20 минут оставался на месте и наблюдал, как собака пыталась выбраться, однако спастись ей не удалось. Тело животного нашли только через месяц.

Обвиняемый признал вину. Он объяснил свои действия тяжелыми переживаниями из-за расставания с женщиной, однако это не смягчило реакцию общества.

Зоозащитные организации назвали случившееся одним из самых шокирующих эпизодов жестокого обращения с животными за последнее время. Они призвали к жестким мерам ответственности за подобные преступления.

Окончательное решение по делу суд пока не вынес. За процессом продолжают следить общественность и защитники животных, которые рассчитывают, что вердикт отразит тяжесть содеянного и станет предупреждением для всех остальных.

Ранее в России также предложили ужесточить ответственность за жестокое обращение с животными. В соответствии с предложенными поправками, взыскание за подобные деяния может вырасти до миллиона рублей.