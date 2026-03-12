В России могут повысить штраф за жестокое обращение с животными до 1 млн рублей

Взыскание за жестокое обращение с животными может вырасти до миллиона рублей. Такие поправки в Уголовный кодекс России подготовил сенатор Айрат Гибатдинов, сообщили «Известия» .

В пояснительной записке отметили, что действующие правовые нормы недостаточно адекватно отражают уровень угрозы, которую несут подобные действия для общества.

«Несмотря на проводимую государством политику по формированию гуманного отношения к животным, продолжают фиксироваться случаи догхантинга — когда злоумышленники раскладывают отравленную пищу в местах выгула собак и других общественных пространствах», — указали в документе.

По словам Гибатдинова, часто отравленные приманки разбрасывают во дворах и около детских площадок, и никто не может поручиться, что такой кусок не попадет в руки ребенку. Именно поэтому необходимы новые правила.

Также нельзя забывать, что для многих хозяев их питомцы — такие же полноправные члены семьи. В связи с этим нужно расширить статью 245 УК новой частью, которая вводит отдельную ответственность за действия, опасные для окружающих (в частности, за распространение ядов в публичных местах), а также за повторные эпизоды жестокости.

Ранее в ГД заявили, что проверки квартир на количество питомцев будут происходить только после жалоб соседей. Правоохранителям можно будет зайти в квартиру только после решения суда.