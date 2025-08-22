Житель Екатеринбурга отвесил пощечину девушке в магазине за отказ познакомиться

Суд в Екатеринбурге арестовал на 15 суток мужчину, ударившего по лицу девушку

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил к 15 суткам ареста мужчину, который ударил девушку по лицу после отказа познакомиться. Оказалось, что пострадавшая ехала на боксерский турнир, сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

«Мужчина, стал назойливо оказывать знаки внимания, а получив отказ, схватил даму, а затем ударил ее по лицу», — сообщили в пресс-службе.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным по статье «мелкое хулиганство». Ему назначили 15 суток административного ареста.

Решение суда пока не вступило в силу. Его можно обжаловать в Свердловском областном суде в течение 10 дней.

Ранее пьяные мужчины с палкой напали на троих женщин в Твери. Одна из пострадавших — пенсионерка. Проверку по данному делу начали прокуратура и Следственный комитет региона.

