Пьяные мужчины с палкой напали на троих женщин в Твери

В Твери полиция проверяет историю о нападении на трех женщин на проспекте Победы

В полицию Твери обратились две подруги и мать одной из них. Они заявили, что ночью на них напали и избили неизвестные. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Тверской области.

Ночью между 03:00 и 04:00 трое мужчин напали на трех женщин, одна из которых пенсионерка. Нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения, они ударили одну из женщин палкой.

В местном паблике опубликовали информацию, что на женщин напали после отказа познакомиться. Однако пострадавшие отказались от медицинского освидетельствования, видимых повреждений у них нет.

Проверку по данному делу проводит прокуратура и Следственный комитет региона.

В Удмуртии пенсионер зарезал сожительницу за отказ просить алкоголь у соседей. Пожилой мужчина признался, что нанес подруге раны ножом, но заявил, что не собирался ее убивать.