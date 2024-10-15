Житель челябинского поселка истек кровью в собственной квартире

Житель поселка Локомотивный скончался в своей квартире, его обнаружили только по пятнам крови на потолке у соседей. Подробности рассказала пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Жильцы первого этажа обнаружили на потолке пятна кровавого цвета. Поднявшись на второй этаж они выяснили, что источник пятен находится выше. Проживающий на третьем этаже мужчина не ответил на стук в дверь и соседи обратились в полицию.

Сотрудники ПСС при помощи приставной лестницы осмотрели жилье и обнаружили хозяина квартиры на полу кухни без признаков жизни. Полиция осмотрела место происшествия и тело 54-летнего мужчины. Осмотр показал, что смерть не криминальная, мужчина получил травмы при падении.

В Санкт-Петербурге случайные прохожие стали свидетелями сожжения человека. Экстренные службы ликвидировали возгорание и обнаружили на его месте лишь человеческие останки.