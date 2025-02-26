Житель Челябинска убил тестя топором, а после пробил голову теще

В поселке Новобуранное Челябинской области 34-летний мужчина с топором напал на своих родственников. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой правоохранителей.

В результате нападения 68-летний тесть подозреваемого погиб на месте, а 64-летняя теща получила тяжелые травмы головы и была доставлена в больницу.

После происшествия мужчину сразу же задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.