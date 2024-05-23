Житель Челябинска избил своего щенка ногами и попал на видео

Житель Челябинска избил ногами своего щенка породы джек-рассел-терьер. В распоряжении 360.ru появилось видео издевательства над животным.

На опубликованных кадрах мужчина еще в лифте схватил собаку за шкирку и держал в таком положении около минуты.

На этаже хозяин начал избивать щенка ногами и пинал его практически до квартиры. По предварительной информации, мужчина живет в одиночестве и является владельцем животного.

Ранее правоохранители задержали жителя Санкт-Петербурга из-за жестоких методов дрессировки собаки: он заставлял ее ходить на задних лапах и избивал. Неравнодушные соседи написали на него заявление в полицию.

В марте неизвестный живодер в Таллине гвоздями прибил к дереву и скамейке зайца и белку в парке Мянни. Глава местной администрации Айвар Рийсалу призывал полицию найти и покарать живодера.