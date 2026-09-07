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    Житель Бурятии умер после нападения медведя

    Глава Бурятии Цыденов сообщил о гибели мужчины после нападения медведя

    Фото: РИА «Новости»

    Мужчина, на которого напал медведь в Бурятии, умер в больнице. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

    Он уточнил, что хищник напал на жителя улуса Хуртага. Мужчина после проводов жены на автобус зашел в лес, чтобы проверить свой скот, где его поджидал медведь.

    Супруга позвала на помощь сельчан, которые с ружьями отогнали хищника.

    Пострадавший получил тяжелые травмы головы. Мужчина два дня провел в больнице, где хирурги боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.

    «Убедительно прошу всех отнестись максимально серьезно к ситуации. Без надобности не выходите в лес. Не отпускайте детей одних на прогулку рядом с лесным массивом. Берегите себя», — подчеркнул Цыденов.

    Ранее стало известно, что за сутки в Приангарье медведи выходили к людям 17 раз.