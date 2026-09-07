В Приангарье за сутки медведи выходили к людям 17 раз

В Иркутской области участились случаи появления медведей в населенных пунктах. За минувшую пятницу полицейские зарегистрировали 17 таких происшествий в разных городах и районах, сообщила пресс-служба МВД региона.

Хищников видели в Иркутском районе, Ангарске, Нижнеилимском районе, Усть-Илимске, Тайшете и поселке Чунский.

В Братске медведь напал на 52-летнего охотника — мужчина входит в группу по регулированию численности зверей. ЧП произошло у горы Солдатская. Животное застрелили, пострадавшего с ушибленной ногой доставили в больницу.

Полиция призвала жителей не ходить в лес, не оставлять мусор на виду и следить за домашними животными. При встрече с медведем нельзя вести себя агрессивно — нужно медленно отходить в безопасное место.

«Помните, что любые необдуманные поступки могут обернуться трагическими последствиями», — добавили в МВД.

Ранее в Красноярском крае четыре медведя пришли на участок к женщине.