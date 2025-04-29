Житель Башкирии спас тонущего медвежонка

В Башкирии местный житель Рустам Булатов спас тонущего медвежонка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природопользования и экологии Башкортостана.

Медведица и ее детеныш переплывали Юмагузинское водохранилище, в какой-то момент малыш выбился из сил и зацепился за плывущий ствол дерева. Мама наблюдала за медвежонком с берега.

В это время житель деревни Кутушево плыл по водохранилищу на небольшом катере.

«Рустам Булатов приблизился к бревну, в которое вцепился медвежонок и аккуратно начал толкать его к спасительному берегу. Малыш не испугался и не стал сопротивляться, словно почувствовав, что ему помогут. Все завершилось благополучно», — сообщили в пресс-службе.

Ранее на берегу Финского залива спасли детенышей тюленя и нерпы. Их доставили в петербургский Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих.