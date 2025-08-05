Житель Астраханской области погиб при столкновении двух судов на Волге
Водитель маломерного судна погиб на Волге при столкновении с баржей возле Ахтубинска. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Две пустые баржи шли вверх по течению, их толкал буксир. В какой-то момент одна из них задела маломерное судно.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на водном транспорте, повлекшем смерть человека.
Накануне два катера столкнулись под мостом Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге. Один из них перевернулся. Обошлось без пострадавших, топливо из баков не разлилось.
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