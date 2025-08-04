Два катера столкнулись у Яхтенного моста в Петербурге

В Санкт-Петербурге столкнулись два катера в районе Яхтенного моста. Один из них перевернулся, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, в акватории Финского залива под мостом Западного скоростного диаметра произошло столкновение двух катеров. В результате один из них перевернулся», — уточнили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу пояснили, что сообщение о «навале двух маломерных судов» в акватории Невской губы поступило около 22:30.

Обошлось без пострадавших, разлива нефтепродуктов не зафиксировали. Правоохранители также выяснили, что для управления маломерным судном не требовались специальные права.

Ранее Нижегородский суд лишил прав судоводителя, который при управлении маломерным судном врезался в парусник на Оке летом 2023 года. Мужчину также оштрафовали на 100 тысяч рублей.