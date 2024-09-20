Житель Анапы ворвался в школу и распылил перцовый баллончик. Мужчину задержали

В Анапе полицейские задержали 49-летнего мужчину, распылившего в коридоре школы № 7 перцовый баллончик. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Во время допроса мужчина рассказал, что пришел в школу, чтобы забрать после уроков свою дочь. В коридоре он столкнулся с отчимом девочки, с которым у него начался конфликт. Отец ученицы во время ссоры распылил перцовый баллончик в помещении учебного заведения и сбежал.

«Участковые уполномоченные полиции нашли и задержали разыскиваемого мужчину в пригороде курорта. Он доставлен в отдел МВД России в Анапе», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в Челябинске отец ученика ворвался на урок в школу № 71 и начал угрожать учительнице. Конфликт начался из-за замечания, которое педагог сделала школьнику. В МВД сообщили 360.ru, что проводят проверку по факту случившегося. Позже Следственный комитет также начал проверку из-за угроз учительнице. Сейчас ворвавшийся в класс мужчина задержан.