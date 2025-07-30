Жилые дома загорелись в Самарской области

Шесть жилых домов охватило огнем в поселке Придорожный на улице Каширская. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС по Самарской области.

В ведомстве отметили, что общая площадь пожара достигла порядка 1000 квадратных метров. Также огнем охватило хозяйственные постройки.

Возгорание ликвидируют более 84 спасателя и 25 единиц спецтехники. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Причины пожара устанавливаются.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. На кадрах видно, как огромны столб огня поднимается над зданиями.

Во вторник, 29 июля, четыре строительные бытовки загорелись на территории школы в Москве. Очевидцы сообщили 360.ru, что во время ЧП на территории учебного заведения делали ремонт.