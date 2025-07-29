Пожар вспыхнул на территории школы на северо-востоке Москвы

Источник 360.ru: огонь охватил строительные бытовки в одной из школ Москвы

Четыре строительные бытовки загорелись на территории реконструируемой школы на улице Ясный проезд в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

На месте ЧП работают пожарные. Существовала угроза распространения огня. Возгорание локализовали в 21:33. Обстоятельства и причины устанавливаются.

По словам очевидцев, школа, на территории которой произошел пожар, сейчас находится на ремонте. Они отметили, что сначала со стороны учебного заведения было слышно несколько громких звуков, а потом стал виден дым.

Днем во вторник, 29 июля, пожар тушили в строящейся многоэтажке на улице Большой Академической в Москве. Из горящей высотки спасли 20 рабочих.