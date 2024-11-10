Жильцы дома в Раменском самостоятельно спаслись во время пожара

МЧС сообщило о госпитализации пяти человек при пожаре дома в поселке Кратово

Самостоятельную эвакуацию из загоревшегося частного дома в поселке Кратово Раменского городского округа провели трое женщин и двое подростков 13 и 15 лет. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве добавили, что всех пятерых после выхода из горящего здания передали врачам.

«В поселке Кратово загорелся частный дом. Три женщины и дети 13 и 15 лет самостоятельно выбрались из горящего здания. Все госпитализированы», — отметили в МЧС.

Пламя распространилось на площади в 150 квадратных метров. К тушению привлекли 20 специалистов и пять единиц техники.

Предварительной причиной возникновения огня назвали короткое замыкание электропроводки.

В ночь на воскресенье, 10 октября, в результате пожара в многоэтажном доме на Карельском бульваре на севере Москвы пострадали трое взрослых и четверо детей. Как сообщил источник 360.ru, пламя распространилось на площади в 20 квадратных метров. Огонь оказался настолько сильным, что обрушил стены между квартирами.