Жильцы дома в Москве остались без газа из-за нарушений и недопуска газовиков в квартиры
Жительница Москвы Ольга: «Мосгаз» оставил дом без горячей воды после проверки
Жильцы дома № 57 на Ленинградском проспекте в Москве остались без газа — весь дом отключили из-за нарушений и недопуска специалистов в квартиры для проверки оборудования. Об этом 360.ru рассказала местная жительница Ольга.
«Была проверка газа 6 ноября, не все открыли двери, потому что все на работе. Двадцать первого числа вечером повесили объявление, что 22 числа в 10:00 часов будет отключен газ», — отметила женщина.
По ее словам, жильцов предупреждали о предстоящей проверке.
«Они эти осмотры проводят каждый месяц. Нам не ответили на вопрос, по какой причине отключили газ в трех подъездах», — добавила Ольга.
В результате жители на несколько дней остались без горячей воды.
«Горячая вода только от газа. У нас газовые колонки», — сказала женщина.
К вечеру 26 ноября газ запустили.
Во время проверки специалистам удалось попасть в 10 квартир, где газовики выявили нарушения в эксплуатации оборудования, сообщили 360.ru в АО «Мосгаз».
«Жители не позволили осуществить локальное отключение газоиспользующего оборудования с установкой заглушек в их квартирах», — добавили там.
Для обеспечения безопасности «Мосгаз» приостановил подачу газа в дом, установив заглушку на фасаде здания. В компании напомнили, что за доступ в квартиры жителей для проверки оборудования отвечает управляющая компания.
«Мосгаз» раскрыл алгоритм действий в случае приостановки подачи газа.
Директор по реализации услуг Средневолжской газовой компании Наталья Бабенко посоветовала россиянам регулярно проверять и обслуживать оборудование, чтобы не допустить утечки газа.