Жильцы дома в Москве остались без газа из-за нарушений и недопуска газовиков в квартиры

Жильцы дома № 57 на Ленинградском проспекте в Москве остались без газа — весь дом отключили из-за нарушений и недопуска специалистов в квартиры для проверки оборудования. Об этом 360.ru рассказала местная жительница Ольга.

«Была проверка газа 6 ноября, не все открыли двери, потому что все на работе. Двадцать первого числа вечером повесили объявление, что 22 числа в 10:00 часов будет отключен газ», — отметила женщина.

По ее словам, жильцов предупреждали о предстоящей проверке.

«Они эти осмотры проводят каждый месяц. Нам не ответили на вопрос, по какой причине отключили газ в трех подъездах», — добавила Ольга.