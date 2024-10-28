Эксперт газовой компании Бабенко призвала собственников квартир регулярно проверять газовые приборы на утечку газа

Россиянам, живущим в квартирах, где проведен газ, следует регулярно проверять и обслуживать газовые приборы, чтобы не допустить утечки газа. Об этом RT сообщила директор по реализации услуг Средневолжской газовой компании Наталья Бабенко.
Она назвала постоянное техническое обслуживание внутридомового газового оборудования неотъемлемой частью эксплуатации таких домов. Специалисты предотвращают утечки и обеспечивают исправность оборудования.
В основные этапы технического обслуживания, по словам собеседницы, входят проверка состояния газовых труб, арматуры и соединений на наличие коррозии, а также механических повреждений и утечек.
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