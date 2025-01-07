Жильцы 50 домов лишились тепла из-за аварии в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске из-за прорыва на теплотрассе жильцы 50 домов остались без тепла. Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко в Telegram-канале .

«В районе улицы Горной в Южно-Сахалинске произошел порыв теплотрассы», — уточнил он.

Восстановительные работы продолжатся до полной стабилизации ситуации, подчеркнул Лимаренко.

По данным МЧС, на регион надвигается циклон. Он принесет мощные осадки и сильный ветер. Снег ожидается на территории Томаринского, Углегорского, Долинского, Холмского и Невельского районов. Ветер будет дуть со скоростью 21-26 метров в секунду.

Утром 7 января между Сахалином и материком временно прекратили морское сообщение. Решение приняли из-за надвигающейся непогоды.

В конце декабря сейсмостанция «Южно-Сахалинск» зарегистрировала землетрясение магнитудой 6,3 к северо-востоку от острова Итуруп. Подземные толчки зафиксировали на глубине 160 километров, сообщила «Национальная служба новостей».