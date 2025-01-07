Переправу между Сахалином и материком временно закрыли

Морское сообщение между Сахалином и материком временно приостановили в связи с циклоном. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Паромная переправа Ванино — Холмск временно перестала работать с 7 января. На этот шаг пошли в связи с циклоном в Татарском проливе.

«Движение паромов возобновится с улучшением погодных условий», — отметили в пресс-службе.

Ранее из-за непогоды КПП «Верхний Ларс», связывающий Владикавказ и Тбилиси, перестали пропускать фуры. Легковые автомобили продолжали проходить пункт без ограничений.

По данным «Газета.ru», в связи с погодными условиями в середине декабря в Северной Осетии вводили режим ЧС. Военно-грузинскую дорогу закрывали для большегрузов, поэтому в местах скопления фур власти организовали пункты обогрева и обеспечили подвоз воды и продуктов. На месте также дежурили бригады скорой.