Жильцов дома в Ижевске эвакуировали из-за разлива ртути

Пожилой житель Ижевска разлил ртуть в многоквартирном доме и во дворе

В Ижевске 70-летний мужчина решил выбросить банку ртути, но разлил опасное вещество в доме и во дворе. Жильцов пришлось эвакуировать, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Удмуртской Республике.

Пожилой мужчина хранил ртуть в стеклянной банке — он принес вещество в дом с места работы. Попытка избавиться от ртути не увенчалась успехом: вещество разлилось не только в квартире пенсионера, но и во дворе на улице Ворошилова.

«В рамках проверки принимается комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, после чего им будет дана правовая оценка», — сообщили в СК.

На место случившегося прибыли сотрудники чрезвычайных ведомств, рассказал мэр Ижевска Дмитрий Чистяков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Эксперты приступили к удалению ртути, на время проведения работ жильцов поселили в пункте временного размещения.

Ранее житель Челябинска при перекопке палисадника обнаружил в земле упаковки со ртутью. Их общая масса составила семь килограммов.