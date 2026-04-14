В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 3,4

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Каякентском районе Дагестана. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

«Сейсмособытие произошло вблизи населенного пункта Герга Каякентского района на глубине 20 километров магнитудой 3,4, классностью 10,2», — заявили в ведомстве.

На поверхности толчки не ощущались, жертв и разрушений нет. Звонки с жалобами от населения в экстренные службы не поступали.

Накануне два землетрясения зафиксировали у побережья Азербайджана в Каспийском море. Первое землетрясение произошло на глубине 18 километров и имело магнитуду 4,6. Второе — магнитудой 3,3 на глубине 74 километров.

До этого подземные толчки произошли в Калифорнии, в одним километре от городка Боулдер-Крик. Его гипоцентр находился на глубине 10,9 километра. Местные жители не пострадали.