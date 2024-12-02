Сегодня 20:26 Жилой комплекс в Новой Москве на несколько часов остался без света Источник 360.ru: в ЖК «Новое Внуково» в Новой Москве более 6 часов нет света 0 0 0 Эксклюзив

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Москва

В Новой Москве произошла коммунальная авария. В жилом комплексе «Новое Внуково» более шести часов нет электричества. Жильцы обратились в МЧС, сообщил источник 360.ru.

Авария на электросетях произошла в поселении Кокошкино. Одно из обращений в экстренные службы поступило в 19:38. Источник 360.ru сообщил, что местные жители пожаловались на отсутствие света во всем жилом комплексе. Владельцы квартир в ЖК «Новое Внуково» заявили 360.ru, что 2 декабря электричество отключалось трижды. Последний сбой, по разным оценкам, произошел в промежутке от 13:30 до 15:00, и света нет до сих пор. По словам жильцов, такие перебои происходят регулярно. По одной из версий, строители перебили кабель.

Фото: Телеканал «360» 1/2 Фото: Телеканал «360» 2/2

«Я живу тут с сентября. И такая ситуация уже раз четвертый-пятый. Но на этот раз еще выключили отопление и горячую воду, сейчас прямо уже холодно становится. <…> Последний раз месяц назад, когда выключили свет, в соседнем доме упал грузовой лифт. В пассажирском застрял человек», — рассказала одна из местных жительниц. Попытки получить помощь от МЧС не принесли результата. Обратившихся перенаправили в единую диспетчерскую службу, а там ответили, что жилой комплекс не подключен к столичной диспетчерской, и посоветовали обратиться в управляющую компанию. В начале ноября из-за аварии на подстанции без света остались жители Звенигорода. В некоторых квартирах также уменьшился напор воды.