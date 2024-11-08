Жители Звенигорода остались без света

В подмосковном городе Звенигороде резко отключилось уличное освещение и электричество в квартирах. Это могло произойти из-за аварии на подстанции, сообщил источник 360.ru.

«Потух питающий центр, авария. Свет отключили в 20:46. Вода есть, но слабый напор», — отметил он.

По данным Telegram-канала Shot, сейчас в Звенигороде плохо работает сотовая связь. В местных пабликах сообщили, что подача электроэнергии возобновится примерно через три часа. В настоящее время свет постепенно начал возвращаться на некоторых улицах.

Ранее масштабное отключение электроэнергии произошло в Бурятии. Глава республики Алексей Цыденов заявил, что более 126 тысяч жителей в 156 населенных пунктах пропал свет. По его словам, по южной части Бурятской энергосистемы сработала противоаварийная автоматика.