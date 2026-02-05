Жилой дом загорелся в Саратове, пламя перекинулось на соседей

Пожар разгорелся в частном двухэтажном кирпичном доме в Саратове. Видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

Очевидцы рассказали, что огонь быстро распространяется и уже перекинулся на два соседних дома. На место пожара прибыли спасатели.

Местный житель предположил, что ЧП могло произойти из-за газа.

«Начали разжигать печь газовую. Передержал газ и поздно зажег спичку», — отметил он.

Ранее дом полностью сгорел в микрорайоне Выползово в Подольске. В здании проживали три семьи, обошлось без пострадавших. Огонь распространился еще на два дома. В МЧС уточнили, что площадь возгорания составила 180 квадратных метров.

UPD: В МЧС по Саратовской области информацию о переходе пожара на другие здания опровергли.

«Сообщение поступило в 10:33. Дом горел один, но на три квартиры», — уточнили 360.ru в ведомстве.

Площадь возгорания составила 180 квадратных метров, горела кровля и одна из квартир. Обошлось без пострадавших. На место ЧП направили пять пожарных расчетов, они продолжают тушить огонь. Представитель МЧС добавил, что спасатели локализовали пожар.