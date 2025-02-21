Жилой дом загорелся в Красногорске

Пожар вспыхнул в жилом доме в Красногорске. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

На кадрах с места ЧП видно, что возгорание произошло в двухэтажном частном доме. Пламя охватило всю кровлю здания.

«[Здесь] одностороннее движение, но пожарные приехали быстро», — подчеркнула она.

Ранее пожар разгорелся в девятиэтажном доме в Зеленограде. Огонь вспыхнул в одной из квартир на седьмом этаже. Спасатели вскрыли дверь и вытащили из задымленных помещений одного человека. Пострадавшего передали скорой. По информации источника 360.ru, площадь возгорания составила два квадратных метра.