Жилой дом загорелся в Красногорске

Пожар вспыхнул в жилом доме в Красногорске. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
На кадрах с места ЧП видно, что возгорание произошло в двухэтажном частном доме. Пламя охватило всю кровлю здания.
Очевидица рассказала 360.ru, что пожарные уже прибыли на место.
«[Здесь] одностороннее движение, но пожарные приехали быстро», — подчеркнула она.
Ранее пожар разгорелся в девятиэтажном доме в Зеленограде. Огонь вспыхнул в одной из квартир на седьмом этаже. Спасатели вскрыли дверь и вытащили из задымленных помещений одного человека. Пострадавшего передали скорой. По информации источника 360.ru, площадь возгорания составила два квадратных метра.
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