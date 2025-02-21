Один человек пострадал при пожаре в Зеленограде

В Зеленограде случился пожар в квартире в девятиэтажном доме, один человек пострадал. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, сначала жильцы заметили дым из соседней квартиры на седьмом этаже и вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП пожарные вскрыли дверь, из которой валил дым. Внутри разгорелся огонь на площади двух метров. Из помещения вытащили одного человека, его передали медикам.

Ранее пожар случился в пятиэтажке в Щелковском проезде в Северном Измайлове. Источник 360.ru сообщил, что загорелись кухня и коридор в одной из квартир на втором этаже. Также появились кадры с места ЧП. На ролике видно, что из окна горящей квартиры валил густой дым.